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СМИ: подразделения силовых структур покинули Минск

06:45, 12.08.2020
СМИ: подразделения силовых структур покинули Минск
Фото: wikipedia.org

Части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы Минска.

Они были введены вчера вечером для того, чтобы взять под контроль центр белорусской столицы и не допустить повторения протестов несогласных с предварительными результатами выборов главы государства.

С улиц сняли оцепление, восстановили движение транспорта по основным магистралям, сообщает ТАСС.

Вчера из-за блокирования центра города акции протеста переместились в спальные районы. В частности, серьезные столкновения протестующих и силовиков произошли в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и Серебрянке на юге. Для разгона демонстрантов усиленные наряды милиции использовали практически весь арсенал спецсредств, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули. Также силовики обыскивали дворы и подъезды домов, останавливали проезжающие мимо машины, передает корреспондент информагентства.

Протестные акции в Минске и других белорусских городах начались после прошедших 9 августа президентских выборов и переросли в столкновения граждан с силовиками. Вчера днем МВД Белоруссии сообщило, что в понедельник во время протестов задержали более 2 тысяч человек. Один из протестующих погиб — по данным ведомства, в его руке взорвалось неустановленное устройство, которое он хотел бросить в сторону правоохранителей.

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