Главное о коронавирусе на 8 августа: поликлиники возвращаются к обычной работе, а в США — 5 млн заболевших

Фото: Реальное время

В Челнах число пациентов в больницах снизилось в два раза

За сутки в Татарстане зарегистрирован 31 случай коронавирусной инфекции. Один из них завозной, остальные — контактные. 58 человек выздоровели. На ИВЛ находятся 34 человека.



Таким образом, на 8 августа в Татарстане зарегистрировано 5 841 случай COVID-19.



Врачи Татарстана возобновляют работу по диспансеризации и плановой медпомощи.



В Минздраве Татарстана рассказали, как лечат больных коронавирусом.



Массовые мероприятия в Татарстане могут быть разрешены на 30 августа, но с ограничениями — Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор РТ озвучил список методических рекомендаций к работе театров и кинотеатров. Среди них есть рекомендация о дезинфекции и вентиляции.

Фото Максима Платонова

Роспотребнадзор не исключил, что будет проводиться скрининг студентов на коронавирус, однако вопрос еще прорабатывается.

Студентов из-за границы попросят сдать тест на коронавирус.

Минздрав РТ: число пациентов в Набережных Челнах существенно снизилось: на стационарах находятся в два раза меньше людей.

Больница в Зеленодольском районе, которая была закрыта на реконструкцию и персонал в которой был отправлен на изоляцию, с 4 августа приступила к плановой работе.

Данные оперштаба и Росстата о смертности разнятся

За последние сутки в России выявлено 5 212 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 615 человек. Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество заболевших за сутки.

Таким образом, число зараженных выросло до 882 347 человек, а выздоровевших — до 690 207 человек. Зафиксировано 129 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 14 854 человек.



Росстат опубликовал статистику смертности от COVID-19 за июнь. Согласно данным, в июне 2020 года коронавирус стал основной причиной смерти 5 448 людей. Еще у 1 589 умерших пациентов коронавирус предполагается как основная причина смерти, но результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции еще исследуются.



Фото d-russia.ru

Оперштаб объяснил различия с данными Росстата по смертям от коронавируса разной методикой.

Ученый объяснил принцип действия российской вакцины от COVID-19. Он рассказал, что частицы коронавируса в вакцине против COVID-19 не смогут навредить организму.



В Кузбассе выявили очаг коронавируса в доме престарелых. Заразились девять проживающих и медсестра

Хостелы в Крыму не откроются до 1 августа.

В США число заболевших перевалило за 5 млн человек

В мире коронавирусом нового типа заразились 19 550 033 человека, умерли 724 186

человек. Данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



На первом месте по количеству заболевших находятся США (5 095 748), следом идет Бразилия (2 967 064), третью строчку занимает Индия (2 089 773). Россия находится на четвертом месте (877 135), на пятом — ЮАР (545 476).



Число заболевших в США перевалило за 5 млн.

Кафе Флоренции вернули старинную традицию обслуживания через «винные окна».

По данным исследования ученых из Университета Лаваля (Канада), облегчить течение коронавируса можно с помощью антиоксиданта под названием ресвератрол. Он содержится в красном и белом вине.



Американские врачи нашли новый необычный симптом коронавируса — икоту.

Ольга Плешкова