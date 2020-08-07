В Минздраве Татарстана рассказали, как лечат больных коронавирусом

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Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев рассказал, как в Татарстане лечат пациентов с коронавирусом. По его словам, Минздрав РФ седьмой раз дополняет клинические рекомендации по мере выпуска новых препаратов.



«Однако основные действующие вещества неизменны: на амбулаторном этапе это противовирусная терапия, антикоагулянты и гормоны строго под контролем врача, если это необходимо. Это три группы препаратов для амбулаторного лечения. В стационаре — синдромальное лечение. В первую очередь профилактируем цитокиновый шторм, связанный с гипериммунным ответом на встречу с коронавирусной инфекцией. Существуют генно-инженерные биопрепараты, которые позволяют с этим бороться. Мы уже понимаем, что происходит, знаем, как лечить, и знаем, как это делать эффективно. Поэтому динамичная смена версий клинических рекомендаций на начальном этапе приостановилась, и мы уже больше двух месяцев работаем по седьмой версии», — рассказал Абашев.

По словам спикера, рекомендации будут обновляться по мере появления новых данных и новых препаратов.

«Думаю, существенное влияние окажет появление вакцины, которая изменит ландшафт происходящего. Будем ждать новых рекомендаций наших коллег в научной медицине», — добавил Абашев.



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