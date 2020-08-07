Ученые назвали алкогольный напиток, облегчающий течение коронавируса

По данным исследования ученых из Университета Лаваля (Канада), облегчить течение коронавируса можно с помощью антиоксиданта под названием ресвератрол. Он содержится в красном и белом вине.

Антиоксидант ресвератрол подавляет действие клеток иммунной системы, увеличивая концентрацию ACE2, сообщают «Известия». Потенциально это может облегчить острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) при COVID-19, вызванный чрезмерной активностью иммунной системы.

Также антиоксидант ресвератрол содержится в арахисе, фисташках, какао, малине, кожуре винограда, черники, клюквы.

Ранее в Минздраве Татарстана рассказали, как лечат пациентов с коронавирусом. Медики используют противовирусную терапию, антикоагулянты и гормоны.

