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Ученые назвали алкогольный напиток, облегчающий течение коронавируса

15:24, 07.08.2020
Ученые назвали алкогольный напиток, облегчающий течение коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

По данным исследования ученых из Университета Лаваля (Канада), облегчить течение коронавируса можно с помощью антиоксиданта под названием ресвератрол. Он содержится в красном и белом вине.

Антиоксидант ресвератрол подавляет действие клеток иммунной системы, увеличивая концентрацию ACE2, сообщают «Известия». Потенциально это может облегчить острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) при COVID-19, вызванный чрезмерной активностью иммунной системы.

Также антиоксидант ресвератрол содержится в арахисе, фисташках, какао, малине, кожуре винограда, черники, клюквы.

Ранее в Минздраве Татарстана рассказали, как лечат пациентов с коронавирусом. Медики используют противовирусную терапию, антикоагулянты и гормоны.

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