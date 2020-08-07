Врачи Татарстана возобновляют работу по диспансеризации и плановой медпомощи

Фото: Максим Платонов

Необходимы более 2 тысяч медиков

Сегодня на заседании штаба общественной поддержки кандидата на должность президента Татарстана Рустама Минниханова выступили руководители первичного медицинского звена. Модератор встречи — председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова напомнила, что около 20 программ, действующих в республике, связано с охраной здоровья. Парламентарий предложила поговорить, «может быть, не о реальных вещах, может быть, о заоблачных», — подумать о том, с чем Татарстан пойдет в будущую пятилетку. И руководители от здравоохранения поделились тем, что их волнует.

В самом начале встречи замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов коротко описал текущую ситуацию в татарстанской медицине.

Он сообщил, что, помимо действующих программ строительства ФАПов на селе, капремонта поликлиник в городах, в Татарстане со следующего года начнет действовать федеральная программа Минздрава РФ развития и модернизации первичного звена. Она направлена на укрепление материально-технической базы, приобретение транспорта, капремонт, строительство учреждений и обеспечение кадрами. В рамках пятилетней программы запланированы работы на 820 объектах: построят 312 учреждений (в новых микрорайонах появятся женские консультации, детские поликлиники), остальные капитально отремонтируют. Программа определяет потребность в кадрах, целевой прием в вузы, ординатуру.

По мнению замминистра, подспорьем для здравоохранения стало решение о трудоустройстве студентов 6-го курса участковыми терапевтами, педиатрами, стоматологами в «первичку» — это дало дополнительно более 380 специалистов.

По федеральной программе «Земский доктор» с этого года проиндексировали выплаты: до 1,5 млн рублей — врачу и до 750 тыс. руб. — фельдшеру, отметил Фатихов.

Кроме того, в этом году также увеличили размер гранта, который предоставляют в республике: 800 тыс. руб. на улучшение жилищных условий медиков, эта работа по соципотеке идет совместно с ГЖФ РТ, к программе привлекут дополнительно 125 человек, пообещал замминистра.

Он заявил, что укомплектованность медперсоналом в республике на уровне 75%. В течение 5 лет, помимо выбывших, нужно привлечь более 2100 человек — по 350 человек ежегодно. Востребованными в последнее время стали инфекционисты. Кроме того, медучреждениям необходимы участковые педиатры, офтальмологи, наркологи, психиатры, реаниматологи.

«В начале года ставили задачи на предстоящий год, и никто еще не мог представить, с чем нам придется столкнуться. В течение полугодия пандемия внесла серьезные коррективы в систему здравоохранения в целом», — отметил Фатихов. Он подчеркнул, что медицина очень оперативно отреагировала на пандемию: в республике создали пять условных округов, 45 медицинских организаций задействовали в лечении пациентов с ковидом: порядка 5 тыс. коек, более 16 тыс. работников. При поддержке президента Татарстана и федеральных властей приобрели дополнительное оборудование. Врачей обучали и командировали в ковидные госпитали, чтобы оказывать помощь пациентам. Сейчас, по словам замминистра, медики готовятся к осени, когда к коронавирусу присоединятся сезонные заболевания.

— Пандемия пандемией, но на сегодня в республике возобновляются работа мобильных комплексов, профилактические мероприятия, диспансеризация и оказание высокотехнологичной помощи, — констатировал Фатихов.

Нужны ли школьные врачи?

Светлана Захарова подняла вопрос, нужны ли школьные врачи — ведь врач может себя в каком-то смысле потерять как практик, если будет работать в школе. Как нужно выстраивать работу с детьми?

— Если будем говорить только о взрослом поколении, не придем к успеху в продолжительности жизни — нужно начинать с младенчества и школьного возраста… Кода говорят, нужны ли врачи в школах... Нужны, потому что профилактическая работа со школьниками — это и прививки, и охрана здоровья, и питание в школах — все это на врачах, — уверена депутат Казгордумы Таиса Чернова.

На сегодня укомплектованность детских лечебных учреждений участковыми врачами в Казани решена. «Не помню, когда такое у нас было», — отметила Чернова. Но еще остается проблема нехватки узких специалистов. Она отметила, что для учащихся организуют бригады узких специалистов, которые выходят в школы.

Депутат напомнила, что за последние годы в республике решили вопрос школьного питания. «Но он будет поддерживаться, если будут медработники, нужен ежедневный контроль… Мы знаем, что детям нужен и компот, и овощи, и суп, и салаты». Также, по ее мнению, необходима программа по оздоровлению девочек, как будущих мам, чтобы «круг здорового общества работал правильно — все идет из детства». Депутат затронула и летнее оздоровление детей. По ее мнению, оздоровительные лагеря надо открывать в санаториях, а также в стационарах, которые в теплое время года не полностью загружены.

Кроме того, спикер отметила, что поликлиники работают по штатному расписанию 1980-х годов. «Участки перегружены, нужно разукрупнять участки, надо пересматривать штатное расписание в сторону увеличения штата… Это болезнь всех учреждений», — подчеркнула Чернова.

— Говорим об увеличении рождаемости и продолжительности жизни, в связи с этим нужно затрагивать и этот вопрос, — согласилась Захарова. — В Татарстане реализуются программы по летнему отдыху. В пришкольных лагерях совместно с поликлиниками можно развивать программы по оздоровлению. Может, дадим такое предложение на уровне двух министерств, — поддержала выступление модератор встречи.

Стоматологическое лечение и профилактическая санация должны доходить до каждого пациента, школьника и детсадовца, — обратил внимание главврач детской городской стоматологической поликлиники Ратмир Мустафаев. Он рассказал, что в школах Казани есть стоматологические кабинеты, куда направляют ребят из близлежащих учебных учреждений. Работают городские доктора и с дошкольными группами. По словам главврача, частные клиники тоже могут обслуживать детей бесплатно по ОМС. Мустафаев сообщил, что городская клиника провела модернизацию, которая позволила регистратуре работать в три раза быстрее.

«Когда первичное звено некрепкое, идет провал по здоровью и реабилитации»

Когда заговорили о здоровье взрослых, руководитель городской поликлиники №7 Казани Ольга Багданова подчеркнула:

— Первичное медицинское звено — само название говорит о том, что самая важная функция поликлиники — профилактика. Хочется, чтобы население по-другому расценило значение диспансеризации, чтобы это было нужно в первую очередь им (людям) и работодателям, чтобы их работающие не болели. Поэтому, наверное, сейчас и принят закон о выделении одного дня на прохождение диспансеризации.

Багданова отметила, что важно развивать диспансеризацию хронических больных, чтобы снизить их наплыв на койках и количество листков нетрудоспособности. А также необходимы реабилитационные мероприятия после новой коронавирусной инфекции. Как утверждает главврач, страдают не только легкие, но сердечно-сосудистая система, психика. Люди сразу не выходят на работу — необходимо восстановление.

Депутат Госсовета РТ Геннадий Глушков заявил, что ситуация с коронавирусом показала сильные и слабые стороны реализации государственно-частного партнерства в здравоохранении. По его замечанию, частники «испытывали определенные ограничения по видам услуг, на частный бизнес наложили дополнительную финансовую нагрузку, из которой он должен был выйти, при этом оказывая качественную помощь». Глушков считает, что необходимо на законодательном уровне регулировать эту сферу.

«В высокотехнологичный центр направляет первичное звено, а если оно некрепкое? Когда стационар полечил и дальше выписал в поликлинику, а там некому лечить, соответственно, идет провал по здоровью пациента и той же реабилитации», — отметил главврач городской поликлиники №10 Сергей Савинов.

Он говорил о должном внимании и финансировании физиотерапевтического лечения, затронул кадровый вопрос, заявил о необходимости привлекать дополнительных специалистов. Он посетовал, что такой позитивный факт, как декретный отпуск молодых специалистов лишает учреждение сразу 45 врачей. Кроме того, он обратил внимание на проблему очередей в коридорах поликлиник: далеко не всегда пациентам нужно приходить туда, особенно если требуется получение справок и оформление документов. Нужно менять сценарий, по-новому работать с населением, считает Савинов. И в этом смысле есть что предложить сооснователю сервиса биохакинга «МедМаркет» Линару Гарифуллину, который рассказал о современных технологиях.

Советник управляющего отделением Пенсионного фонда России по РТ Любовь Мишина рассказала о том, как пенсионеры стремятся вести здоровый и активный образ жизни и прожить долго. Спикер озабочена текущей ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, которая ограничивает пожилых людей. Их интересуют многие популярные мероприятия по охране здоровья и здоровому питанию, но не хватает специалистов и помещений. Любовь Мишина считает, что необходимо более эффективно работать с общественными организациями, которые могут решать проблемы старшего поколения.

Екатерина Аблаева