Ученый объяснил принцип действия российской вакцины от COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что частицы коронавируса в вакцине против COVID-19 не смогут навредить организму.

По его словам, в препарате использовались неживые частицы. Ученый пояснил, что живыми являются частицы, которые могут воспроизводить себе подобных, эти же частицы не способны к размножению. Поэтому нет никаких поводов для опасений, что вакцина может навредить здоровью, заверил Гинцбург.

Единственное, что могут эти частицы, — нанести дискомфорт, поскольку при введении чужеродного антигена иммунная система начинает работать, и у некоторых пациентов может повыситься температура, что вполне естественно, передает RT.

Гинцбург отметил, что в течение 1,5—2 лет станет ясно, нужно будет каждый год менять антигенный состав вакцины или будет достаточно одной вакцины.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев сообщил сегодня, что медработники и пожилые люди станут первыми получателями вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи.