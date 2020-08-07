Росстат опубликовал статистику смертности от COVID-19 за июнь

В июне 2020 года коронавирус стал основной причиной смерти 5 448 людей в июне, следует из данных Росстата.

Еще у 1 589 умерших пациентов коронавирус предполагается как основная причина смерти, но результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции еще исследуются.

У 1 399 скончавшихся коронавирус повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть. Еще у 3 481 человека коронавирус был диагностирован, но «никаким образом не повлиял на наступление смерти», передает RT.

По данным оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 на конец июня, от коронавируса умерли 4 681 человек. Это в 2,5 раза меньше данных, опубликованных Росстатом, обращает внимание РБК.



Число зараженных коронавирусом в России достигает 877 135 человек, от COVID-19 скончалось 14 725 пациентов за весь период, следует из официальных данных.