Шнуров о Дегтяреве: «Я думаю, что у него очень много ошибок, которые он совершил по прилете»

Музыкант, генпродюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров в интервью с «Эхо Москвы» назвал врио губернатора региона Михаила Дегтярева стойким человеком.

«Дегтярев в очень сложной ситуации сейчас находится. Но мне он показался таким… человеком стойким — вот что я могу сказать. Я думаю, что, конечно, у него очень много ошибок, которые он совершил по прилете. Как он дальше будет себя вести, это зависит от него», — рассказал музыкант.

Шнуров прибыл в Хабаровск, чтобы снять фильм о событиях, происходящих в городе. На вопрос ведущего Алексея Нарышкина о том, почему же люди митингуют, гость ответил, что «у них отняли право их выбора».

«Дело в том, что они не воспринимают указки федерального центра как свои. Это то, за что они голосовали. Вот основной позыв: «Ваши решения — это не то, за что мы голосовали. Верните наши голоса», — отметил Сергей Шнуров.

В интервью «Коммерсанту» Дегтярев признавался, что назначение врио губернатора Хабаровского края стало для него полной неожиданностью, но к руководящей должности он оказался готов.

Напомним, президент России Владимир Путин 20 июля отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.