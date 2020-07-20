Путин отправил в отставку Фургала и назначил на должность врио Хабаровского края депутата от ЛДПР
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.
Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия, говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
Дегтярев назначен врио Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края.
Сергей Фургал обвиняется в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей. Свою вину он не признает. В Хабаровском крае проходят массовые несанкционированные акции в поддержку Фургала.
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