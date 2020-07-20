Новости общества

16:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин отправил в отставку Фургала и назначил на должность врио Хабаровского края депутата от ЛДПР

15:15, 20.07.2020
Путин отправил в отставку Фургала и назначил на должность врио Хабаровского края депутата от ЛДПР
Фото: ldpr.ru

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия, говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Дегтярев назначен врио Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края.

Сергей Фургал обвиняется в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей. Свою вину он не признает. В Хабаровском крае проходят массовые несанкционированные акции в поддержку Фургала.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также