Дегтярев назвал свое назначение врио губернатора Хабаровского края полной неожиданностью

Фото: wikipedia.org Евгения Дубницкая

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал в интервью «Коммерсанту», что предложение возглавить регион после ареста экс-губернатора края Сергея Фургала стало полной неожиданностью, но к руководящей должности он оказался готов.

«Конечно, это было неожиданно. Но по поводу моей карьеры в целом и у меня, и у ЛДПР были однозначные планы, потому что я учусь в третьем потоке школы губернаторов. Скоро, кстати, выпуск будет, он сдвинулся из-за пандемии. Я в кадровом резерве президента больше 10 лет в первой сотне. Партия меня номинировала на разные позиции много раз. Поэтому к определенной руководящей ответственной роли я готовился и в целом готов», — заметил политик.

Дегтярев подчеркнул, что место назначения ни с кем не обсуждалось и он в Хабаровском крае оказался исключительно из-за ситуации с Сергеем Фургалом.



Отвечая на вопрос журналиста о том, уверен ли он, что справиться с управлением Хабаровским краем, Дегтярев ответил, что не сомневается в своих силах и способностях.

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева 20 июля. В тот же день арестованный Сергей Фургал был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.



Ранее политик и журналист Максим Шевченко оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края.