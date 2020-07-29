Главное о коронавирусе на 29 июля: второй волны в Татарстане не ждут, Лукашенко перенес болезнь «на ногах»

Минздрав Татарстана не ждет второй волны



За последние сутки в Татарстане подтвердились 33 новых случая коронавируса.

На 29 июля в Татарстане зафиксировано 5 434 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 4 436 человек, в том числе 39 за минувшие сутки. Жертвами коронавируса в республике стал 41 человек.

В Татарстане подтвердились два смертельных случая от коронавируса. Житель Елабужского района скончался 17 июля, а 27 июля умерла жительница Казани.

Первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев сообщил, что в Татарстане сейчас не практикуются партнерские роды.



Также в ведомстве рассказали, что любые тесты, связанные с госпитализацией в стационар, проводятся на безвозмездной для пациента основе.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что основная группа больных коронавирусом — лица в возрасте 40—64 лет (2 624 человека, или 48% от общего числа).

Фото: kazanfirst.ru

Зампредседателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов назвал главного конкурента Рустама Минниханова на выборах президента Татарстана — коронавирус. «Других конкурентов не вижу, если честно, не обижая наших коллег. И то я имею в виду «конкурент» в каком смысле? Ограничения по мероприятиям. Потому что, если бы была возможность, мы, конечно, постарались как можно шире провести избирательную кампанию. Не конкурент, а, скорее всего, ограничитель своего рода», — подчеркнул спикер.

Абашев рассказал, что сейчас есть предположение о том, что второй волны COVID-19 осенью не будет, однако в республике не планируют ослаблять действующую сейчас систему здравоохранения.

Организаторы рассматривают вариант переноса Игр стран СНГ в Казани на начало октября 2020 года.

Россия хочет производить вакцину в Бразилии

За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 888 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 828 990 человек, а выздоровевших — до 620 333 человек.

Зафиксировано 169 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 13 673 человека.

В России на сегодняшний день проведено более 27,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 242 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 260,6 тысячи человек.

Фото mos.ru

В российском оперштабе сообщили, что антитела к коронавирусу нашли у четверти обследуемых россиян.

Евросоюз не собирается включать Россию в список государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы.



В США заявили, что российские спецслужбы используют три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса. С мая по июль 2020 года они опубликовали около 150 статей, где были опубликованы якобы ложные сведения о Штатах.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил разработку в РФ вакцины от нового коронавируса с запуском первого искусственного спутника Земли СССР.

Мусульманам Санкт-Петербурга разрешат совершить праздничную молитву в честь Курбан-байрама, но необходимо будет держать дистанцию в полтора метра, быть в маске и перчатках и иметь при себе личный коврик.

В аэропорту Уфы будут выборочно тестировать на коронавирус прибывших с южных регионов.



Россия ведет переговоры с Бразилией о производстве отечественной вакцины от коронавируса.

Американская школьница умерла от коронавируса во сне

В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразились 16 739 530 человек, 660 407 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 352 083). На второй строчке — Бразилия (2 483 191), на третьей — Индия (1 531 669). Россия на четвертом месте (822 060, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (459 761).



Больше всего смертей зафиксировано в США (149 258). За ними следуют Бразилия (88 539), Великобритания (45 963), Мексика (44 876) и Италия (35 123).

Американская биотехнологическая компания Moderna планирует установить цену за курс вакцины от COVID-19 на уровне $50—60 (около 3—4 тыс. рублей).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантин на две недели для предотвращения распространения коронавируса.

В США школьница умерла во сне от коронавируса. За несколько дней до смерти у нее повысилась температура, но ребенка отправили домой. Перед смертью пожаловалась на сильную усталость.

Самый быстрый в США суперкомпьютер задействуют при обработке данных о коронавирусе.

Фото president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию «на ногах».

Министерство здравоохранения Канады впервые одобрило применение препарата для лечения заболевания, вызванного новым коронавирусом. Это «Ремдесивир».



Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил парламенту продлить срок действия режима чрезвычайной ситуации в стране до 15 октября.



Twitter удалил запись на странице президента США Дональда Трампа, в которой он поделился сообщением о том, что от коронавируса есть лекарство.



Дарья Пинегина