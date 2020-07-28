Антитела к коронавирусу нашли у четверти обследуемых россиян

Чтобы убедиться в наличии иммунитета к вирусу, россияне стремятся сделать тест на антитела. Данный вид теста в настоящее время является наиболее востребованным. Однако, по статистике, антитела находятся у 20—25% пациентов. Об этом сообщили в оперштабе.

На данный момент в 23 субъектах Роспотребнадзором организовано исследование популяционного иммунитета населения к инфекции коронавируса. На вопрос о длительности сохранения антител пока нет ответа. Нет ответов и на вопросы о сохранении их защитной функции и возможности повторного заражения. Для получения ответов необходимо протестировать как можно большее количество людей разного возраста, пола, профессии. Например, обязательна ли вакцинация для всех, кого прививать в первую очередь и так далее.

Экспресс-тестов для выявления антител недостаточно, поскольку он предполагает получение результата в кратчайшие сроки. Иногда производители жертвуют качеством в угоду скорости — такие тесты менее чувствительны и имеют более низкую специфичность, чем профессиональные тесты. Подобных тестов для самостоятельного использования сейчас много в интернете, поэтому сперва необходимо проверить его легитимность на сайте Росздравнадзора. Любой тест должен иметь регистрационное удостоверение.

Напомним, что ранее антитела выявили у испытавших вакцину от COVID-19. Компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком.