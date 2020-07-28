ЕС не планирует открывать границы с Россией как минимум до середины августа

Евросоюз вновь не включит Россию в список государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы.

Ожидается, что обновленный «белый список» будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни. В следующий раз его пересмотрят только в середине августа, сообщил ТАСС осведомленный источник.

По его словам, в целом список (в него сейчас включены 13 стран) вряд ли будет расширен в этот раз. Возможно, его даже сократят. В ЕС все еще работают над ним, поскольку в последние две недели ситуация с коронавирусом в мире развивается не лучшим образом.

В конце июня Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылись границы Шенгенской зоны. В перечень не попали Россия и США.

