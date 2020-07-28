В Татарстане перестали практиковаться партнерские роды

Первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев сообщил, что в Татарстане сейчас не практикуются партнерские роды.



«Во всех противоэпидемических мероприятиях мы должны взвешивать все факторы риска и придерживаемся мнения о том, что женщина и так, заходя в родильное отделение с неустановленным статусом по носительству коронавируса, сама по себе вызывает настороженность медперсонала. А если дополнительно там в чистой зоне будет и еще один человек — это добавит рисков. Мы рекомендуем медучреждениям отказаться от партнерских родов, я призываю всех воздержаться от таких мероприятий», — сказал Абашев.

По его словам, есть регламентирующий приказ Минздрава о том, что все пациенты, в том числе и роженицы, которые поступают для получения плановых видов помощи, должны пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. В среднем сроки составляют около 7 дней. С точки зрения эпидбезопасности эти тесты особой значимости не имеют, потому что 7 дней — это мало для соблюдения полного карантина. Но с точки зрения мониторинга заболеваемости этот вид обследования значимый, и можно «поймать» случаи заболевания среди населения.

Роженицы, которые зарегистрированы в государственных сетях женских консультаций, должны там уточнить порядок тестирования на коронавирус перед родами. В разных учреждениях это обустроено по-разному (в зависимости от того, является ли женская консультация самостоятельным учреждением или подразделением более крупного медцентра). Вопрос о платности таких тестирований решен нормативной документацией: любые тесты, связанные с госпитализацией в стационар, проводятся на безвозмездной для пациента основе. Родильницы госпитализируются только в роддома, неинфекционные, и там осуществляется специальное зонирование — если у нее нет теста, то в специальной буферной зоне ведется наблюдение. Там принимается решение по сортировке. Как правило, будущие мамы берегут свое здоровье, внимательно и скрупулезно следуют режиму.