В Татарстане подтвердились еще два смертельных случая от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Во вторник, 28 июля, в Татарстане подтвердились два смертельных случая от коронавируса. Житель Елабужского района скончался 17 июля, а 27 июля умерла жительница Казани.

Мужчина 1934 года рождения поступил в Елабужскую ЦРБ с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной двусторонней пневмонией. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, хронические заболевания пациента осложняли его состояние. Пациент скончался, несмотря на усилия медиков.

Женщина из Казани была доставлена во временный инфекционный госпиталь РКБ 18 июля. Врачи диагностировали у нее тяжелую форму внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонии. Имелись серьезные хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Причину смерти установили патологоанатомы. Вирус был идентифицирован. Таким образом, в республике насчитывается 41 случай смерти от COVID-19.