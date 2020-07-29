СМИ назвали возможную цену вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna планирует установить цену за курс вакцины от COVID-19 на уровне $50—60 (около 3—4 тыс. рублей).

Такая цена будет установлена для США и стран с «высоким уровнем дохода», сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

При этом цена не окончательная и может измениться, поскольку Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 млн доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в $19,5 за дозу.

В середине июля Moderna сообщила, что вакцина для профилактики коронавируса на ранних стадиях исследования на людях вызвала сильный иммунный ответ у всех участников испытаний.

