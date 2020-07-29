В Минздраве Татарстана не ждут второй волны COVID-19

Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев отметил, что сейчас есть предположение о том, что второй волны COVID-19 осенью не будет, однако в республике не планируют ослаблять действующую сейчас систему здравоохранения.



Абашев отметил, что осенью начнется сезонный подъем других острых респираторных заболеваний и в задачи Минздрава будет входить выяснение, коронавирус это или нет.

«Поэтому наша настороженность к осени должна быть как минимум не меньше того, что есть сегодня. Система провизорных госпиталей сохранится вне зависимости от того, сколько стационаров перейдет на плановые виды медпомощи. Существующая схема первой медпомощи при первых признаках ОРВИ будет сохраняться», — отметил он.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина также сообщила, что ведомство не ожидает второй волны заболеваемости осенью. Она объяснила, что вторые волны коронавируса в некоторых странах начались из-за того, что там снизили объем тестирования, которое помогает выявлять бессимптомные случаи.

Ранее СМИ сообщили, что страны Европы начали готовиться ко второй волне заболеваемости коронавирусом.