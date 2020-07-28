В Татарстане назвали основную возрастную группу больных коронавирусом

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что основная группа больных коронавирусом — лица в возрасте 40—64 лет (2624 человека, или 48% от общего числа).

Напомним, за последние сутки в Татарстане подтвердились 32 новых случая коронавируса, все — контактные. 13 человек госпитализированы, 19 лечатся дома. На 28 июля в Татарстане нарастающим итогом зафиксирован 5 501 случай COVID-19.

Среди детей до 17 лет — 269 заболевших (5%), лиц 65 лет и старше — 927 человек (17%). Всего выявлено 3154 контактных случая (57%) и 276 завозных (5%). Не установлен контакт у 2071 человека (37%)

Внебольничная пневмония коронавирусной этиологии зарегистрирована у 1 582 человек (29%). По типу ОРВИ заболевание протекало у 2133 человек, бессимптомное носительство — 32,5% (1786 человек), тяжелое течение — 157 человек (3%), средние и легкие формы — около 64%.

Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев дополнил, что всего в стационарах сейчас находится 501 человек, 41 человек — на ИВЛ.