Руководитель предвыборного штаба президента Татарстана назвал главного конкурента Минниханова на выборах

Зампредседателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов сегодня на брифинге дал старт работе предвыборного штаба кандидата в президенты РТ и действующего президента республики Рустама Минниханова.

Камалтынов возглавил предвыборный штаб. В ходе брифинга он также представил своего заместителя — замначальника отдела финансирования отраслей экономики Минфина РТ Айрата Мубаракшина.

Главным конкурентом Рустама Минниханова Юрий Камалтынов назвал коронавирус. «Других конкурентов не вижу, если честно, не обижая наших коллег. И то я имею в виду конкурент в каком смысле? Ограничения по мероприятиям. Потому что, если бы была возможность, мы, конечно, постарались как можно шире провести избирательную кампанию. Не конкурент, а, скорее всего, ограничитель своего рода», — подчеркнул спикер.

Председатель штаба заявил, что официальная предвыборная кампания начнется уже на следующей неделе. Вице-спикер Госсовета отметил, что в связи с эпидемиологической обстановкой «накладываются серьезные ограничения, вынуждены отказаться от больших массовых мероприятий, отказаться от посещений на дому избирателей».



В Татарстане выборы в сентябре продлятся три дня — досрочное голосование будет организовано 11 и 12 сентября, 13 сентября пройдет основной день голосования.

