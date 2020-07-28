Главное у утру: первые тендеры на строительство новой трассы Москва — Казань, обещанный рост пенсий
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 28 июля.
- В России рост реальных пенсий обеспечат до 2024 года. Размеры индексации выплат неработающим пенсионерам определены федеральным законом от №350. Так, в 2021—2024 годах пенсии будут проиндексированы выше уровня ожидаемой инфляции. Так, с 1 января 2021 года размер выплат вырастет на 6,3%, с начала 2022-го — на 5,9%, с 2023-го — на 5,6%, с 2024-го — на 5,5%.
- Британские ученые подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом кошки. Заболевание она получила от своих хозяев.
- Госкомпания «Автодор» объявила тендеры на строительство восьми этапов скоростной платной трассы М-12 Москва — Казань. Совокупная максимальная стоимость по восьми объявленным конкурсам составляет 507,3 млрд рублей.
- Испанская «Валенсия» объявила о заключении контракта с бывшим главным тренером «Рубина» Хави Грасией. Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.
- Президент России Владимир Путин наградит чиновников, артистов и блогеров за участие в подготовке, проведении и информировании о голосовании по Конституции.
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