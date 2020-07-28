«Автодор» объявил тендеры на строительство трассы Москва — Казань на 500 млрд рублей
Госкомпания «Автодор» объявила тендеры на строительство восьми этапов скоростной платной трассы М-12 Москва — Казань. Совокупная максимальная стоимость по восьми объявленным конкурсам составляет 507,3 млрд рублей.
Так, подрядчику необходимо построить этап трассы. Тендеры на проектирование и строительство объявлены по следующим этапам дороги:
- Участок км 0 — км 80 (Московская и Владимирская области) — 53,38 млрд рублей,
- км 80 — км 116 (Владимирская область) — 21,21 млрд рублей,
- км 116 — км 224 (Владимирская область) — 59,55 млрд рублей,
- км 224 — км 347 (Владимирская, Нижегородская области) — 79,77 млрд рублей,
- км 347 — км 454 (Нижегородская область) — 58,27 млрд рублей.
- км 663 — км 729 с мостовым переходом через Волгу в Татарстане - 123,2 млрд рублей.
Итоги конкурсов планируется подвести 28 августа. Все работы планируется провести до 30 июля 2024 года.ОбществоВластьИнфраструктураАвто Татарстан
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