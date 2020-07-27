Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия возглавил «Валенсию»

Испанская «Валенсия» объявила о заключении контракта с бывшим главным тренером «Рубина» Хави Грасией. Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. До Грасии пост занимал Альберт Селадес, под чьим руководством команда заняла девятое место в чемпионате.

Ранее Грасия работал в английском «Уотфорде». Испанский тренер довел команду до второго финала Кубка Англии в клубной истории, однако его отправили в отставку в сентябре 2019-го.

Ранее Грасия провел в Испании 12 лет своей тренерской карьеры, возглавляя «Малагу», «Осасуну» и «Альмерию».

Напомним, что в сезоне 2016/17 Грасия был главным тренером «Рубина», подписав долгосрочный контракт. Под его руководством казанский клуб одержал 10 побед, сыграл 8 раз вничью и потерпел 12 поражений, заняв итоговое 9-е место в турнирной таблице РПЛ. По итогам сезона от услуг Хави досрочно отказались, вернув в команду Курбана Бердыева.