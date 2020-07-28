Минтруд РФ пообещал реальный рост пенсии до 2024 года

В России рост реальных пенсий обеспечат до 2024 года, заявили в Минтруда РФ.

Размеры индексации выплат неработающим пенсионерам определены федеральным законом от №350-ФЗ, а не указами, объяснили в ведомстве.

Согласно документу, в 2021—2024 годах пенсии будут проиндексированы выше уровня ожидаемой инфляции. Так, с 1 января 2021 года размер выплат вырастет на 6,3%, с начала 2022-го — на 5,9%, с 2023-го — на 5,6%, с 2024-го — на 5,5%.



Также после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России. Согласно текущим расчетам, страховые пенсии будут индексироваться выше уровня инфляции. Это обеспечит не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров, пояснили «РИА Новости» в Минтруда РФ.



Ранее в России негосударственные пенсионные фонды предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом в 400 тысяч рублей. Организации предлагают либо разрешить гражданам возвращать до 52 тыс. рублей в год с добровольных взносов в негосударственные пенсионные фонды, либо разрешить вернуть 6% с зарплаты.

