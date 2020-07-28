СМИ: Путин наградит артистов, блогеров и чиновников за работу на голосовании по поправкам в Конституцию

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Президент России Владимир Путин наградит чиновников, артистов и блогеров за участие в подготовке, проведении и информировании о голосовании по Конституции.

По данным РБК, список будет обширным. В него войдут чиновники администрации президента, представители регионов, избирательных комиссий, Общероссийского народного фронта, члены «Единой России» и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию.



В Кремле уже готовят для них ордена и медали, благодарности и почетные грамоты президента.



«Многие работали в этот период [карантина] на благо страны. Например, Машков и Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции», — рассказали изданию источники, близкие к Кремлю.



Когда именно пройдет церемония награждения, неизвестно. По данным собеседников РБК, между составлением списков, подписанием документов и награждением обычно проходит несколько месяцев.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось 1 июля. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против выступили 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле довольны результатами голосования.

