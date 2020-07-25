В Татарстане попросили проверить владельцев частных водоемов

Фото: МЧС по РТ

После гибели ребенка в частном пруду в Нурлатском районе МЧС по РТ попросило органы местного самоуправления обратить внимание на такие водоемы. Просьбу сегодня озвучил исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по РТ Ирек Кадамов.

На этой неделе в частном водоеме утонул ребенок, который пришел с друзьями порыбачить. Водоем является искусственным, вырытым без согласования с органами местного самоуправления. Собственник не установил рядом с ним запрещающие знаки.

Согласно Правилам охраны жизни людей на водных объектах в РТ, водопользователи несут ответственность за безопасность людей на их личных водных объектах и участках. Они обязаны принимать меры по ограничению, приостановлению или запрещению их использования.

Напомним, что Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело после смерти ребенка в котловане, вырытом в Нурлатском районе республики. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

