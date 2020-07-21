СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка в частном водоеме

Фото: МЧС по РТ

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело после смерти ребенка в вырытом котловане в Нурлатском районе республики. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как полагает следствие, мальчик вместе с друзьями пошел на пруд, решил искупаться. Ребенок поскользнулся и упал в воду. Из воды он выбраться не смог и захлебнулся.

Искусственный водоем был выкопан на частном приусадебном участке. Котлован глубиной два метра был вырыт владельцем для собственных нужд. Отмечается, что котлован не был огорожен.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Нурлатском районе Татарстана ребенок упал в вырытый котлован и не смог вынырнуть.

