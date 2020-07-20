В Нурлатском районе Татарстана ребенок упал в вырытый котлован и не смог вынырнуть

В Нурлатском районе Татарстана в вырытом котловане утонул 10-летний мальчик.

Сообщение об инциденте поступило сегодня вечером в экстренные службы.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что приблизительно месяц назад владелец частного приусадебного участка выкопал и заполнил водой котлован глубиной 2 метра для собственных нужд.

Сегодня собственник на приусадебном участке обнаружил двух детей. Он поинтересовался у ребят, что они там делают, и дети рассказали, что пришли ловить рыбу, а затем их третий товарищ упал с берега в воду. Ребята растерялись и не стали звать взрослых на помощь.

Тело ребенка извлек из воды собственник участка. Обстоятельства происшествия уточняются, передает пресс-служба МЧС по РТ.

За первую половину лета в Татарстане произошло 46 происшествий на воде, в которых погибло 44 человека.