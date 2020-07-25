Главное о коронавирусе на 25 июля: в КФУ испытывают вакцину, богатые люди скупают острова

В КФУ приступили ко второму этапу испытания вакцины

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 32 новых случая коронавируса, завозных среди них нет. 10 человек госпитализированы, 22 пациента лечатся дома. Большинство случаев — 18 — выявлены в Казани. В Набережных Челнах выявлено восемь заболевших.

На 25 июля в Татарстане зарегистрировано 5 404 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 4 260 человек, в том числе 41 за минувшие сутки.



Вчера вечером стало известно о двух новых жертвах коронавируса в Татарстане. Число летальных исходов в республике достигло 33.

В Татарстане с нового учебного года в учебных классах будут применяться бактерицидные облучатели, дети будут рассажены с учетом социальной дистанции.



Владелица казанского кафе оспорила решение суда и добилась отмены штрафа в 500 тыс. рублей за работу во время режима самоизоляции.



Фото tatarstan.ru

Рустам Минниханов вручил медикам республики ключи от 54 новых автомобилей скорой помощи.

В КФУ приступили ко второму этапу испытания вакцины на лабораторных мышах. Первый этап испытаний дал результат, но для его подтверждения необходимо получить итоги повторной иммунизации. Ее результаты станут известны через две недели.



Шесть психоневрологических интернатов в РТ до сих пор находятся на самоизоляции.

«Вектор» получил разрешение на испытания вакцины на людях

За последние сутки в России выявлен 5 871 новый случай коронавируса, выздоровели 8 366 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 806 720 человек, а выздоровевших — до 597 140.

Зафиксировано 146 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 13 192 человека.

В России утвердили сроки возврата денег за отмененные из-за пандемии туры.



Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса на людях. Прививки первым добровольцам сделают 27 июля.

Фото Максима Платонова

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы театров. Зрители должны быть в масках, массовые сцены не предусмотрены, а в буфетах можно будет продавать только воду и напитки в промышленной упаковке.

После начала митингов в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала показатель заболеваемости в Хабаровском крае достиг 500 случаев на 100 тыс. населения — цифра догоняет общероссийскую (541). На помощь местным медикам вылетела бригада врачей из Москвы.

Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов считает, что заболеваемость коронавирусом в стране осенью значительно не поднимется.

Спрос на билеты в Танзанию в первые часы после новости о возобновлении авиаперелетов увеличился в 70 раз.



В Сибири изучат геном летучих мышей на предмет опасных коронавирусов.

Фото mos.ru

Богачи скупают острова, Турция не будет требовать от туристов справок

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 15 954 775 человек, 643 021 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 248 492). На второй строчке — Бразилия (2 348 200), на третьей — Индия (1 339 067). Россия на четвертом месте (806 720), на пятом — ЮАР (421 996).

Больше всего смертей зафиксировано в США (148 492). За ними следуют Бразилия (85 385), Великобритания (45 677), Мексика (42 645) и Италия (35 097).

Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило 9 миллионов. Общее количество заболевших приближается к 16 миллионам человек.

Дональд Трамп сообщил, что США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса.

Фото facebook.com/WhiteHouse

Турция не будет требовать от туристов справок об отрицательных тестах на COVID-19.

Немецкие ученые заявили, что коронавирус может распространяться на расстоянии 8 метров.

Гражданам Чили разрешили снять часть пенсионных накоплений из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «чокнутыми» тех, кто выступает против прививок от коронавируса.

Издание Financial Times сообщило, что на фоне пандемии коронавируса богатые люди начали раскупать острова. Причем самые доступные варианты начинаются по цене автомобиля представительского класса.

Ольга Плешкова