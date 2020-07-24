В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, какие нововведения появятся в школах из-за коронавируса

В Татарстане с нового учебного года установят новые правила для школьников из-за пандемии коронавируса, рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В учебных классах будут применяться бактерицидные облучатели, дети будут рассажены с учетом социальной дистанции. Также кабинеты будут регулярно проветриваться, а все поверхности дезинфицироваться.

Перед началом занятий у ребят будут проверять самочувствие, а детей, у которых обнаружат признаки заболевания, к учебе допускать не будут.

Авдонина обратила внимание на то, что сентябрь — сложный месяц для образовательных учреждений, потому что формируются новые коллективы, в который обостряются различные заболевания.

Также в Роспотребнадзоре Татарстана ранее рекомендовали проводить родительские собрания в онлайн-режиме.