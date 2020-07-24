Минниханов вручил врачам Татарстана ключи от новых автомобилей скорой

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил сегодня медикам республики ключи от 54 новых автомобилей скорой помощи.

Мероприятие прошло на площадке перед зданием республиканского Управления ГИБДД.

Все машины неотложки оснащены современным медицинским оборудованием отечественного производства и предназначены для оказания экстренной медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациентов, а также проведения интенсивной терапии на догоспитальном этапе.

Минниханов отметил, что в республике ведется работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. За 2 года больницы республики получили 291 автомобиль скорой, приобретенный за счет средств Татарстана. Также с помощью федеральной поддержки в медучреждения республики поступило 29 машин, в скором времени поступят еще 17 единиц техники.

Президент Татарстана напомнил, что последние 4 месяца стали серьезным испытанием для республиканской системы здравоохранения. «Пользуясь моментом, хочу поблагодарить всех руководителей медучреждений и ваши коллективы за ту работу, которую вы проводите. Коронавирус никуда ушел. Но сегодня надо бороться и с COVID-19, и возвращать плановое обслуживание. Это, конечно, огромная нагрузка», — передает пресс-служба президента РТ его слова.

Ранее в Татарстане внедрили автоматизированную систему скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

