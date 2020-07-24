Владелица кафе в Татарстане добилась отмены штрафа за работу во время режима самоизоляции

В Татарстане владелица кафе оспорила решение суда и добилась отмены штрафа в 500 тыс рублей за работу во время режима повышенной готовности, который ввели на территории республики из-за пандемии коронавируса.

Так, Верховный суд республики отменил решение Московского районного суда Казани о привлечении владелицы кафе Венеры Гайниевой к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.6.1. КоАП РФ и наложении штрафа в размере 500 тыс. рублей и направил дело на новое рассмотрение.

Ранее владелица заведения общепита обратилась в общественную приемную уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей с просьбой оказать правовую помощь в обжаловании постановления Московского районного суда Казани.

Женщина рассказала, что 18 апреля ее уже привлекали к административной ответственности из-за работы во время карантина — полицейские выписали штраф на Венеру Гайниеву как на физическое лицо и, с ее слов, разъяснили, что она может работать навынос и доставку, при этом в зале не должно быть ни столов, ни стульев.

Предпринимательница продолжила работу, согласно разъяснениям, но 13 мая сотрудники полиции вновь провели контрольную закупку и сообщили, что оказание услуг общественного питания внутри своего помещения противоречит постановлению кабинета министров республики с изменениями. В отношении владелицы кафе составили протокол о повторном административном правонарушении по ч.2 ст. 20.6.1. КоАП РФ, передает ТАСС.

С 15 июля в Татарстане заведениям общепита разрешили прием гостей внутри помещении при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.