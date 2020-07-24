В России утвердили сроки возврата денег за отмененные из-за пандемии туры

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил сроки возвращения денег за туры, которые были аннулированы из-за пандемии коронавируса.

Данное предложение касается граждан, которые до 31 марта 2020 года частично либо полностью оплатили туры. Им могут предложить равнозначный тур: те же услуги по перевозке, маршруту, местонахождению гостиницы и ее категории, питание.

Однако турист имеет право отказаться от переноса поездки, и в этом случае туроператор должен будет вернуть ему деньги до конца 2021 года.

Туристическая услуга также должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года, пишет RT.

Напомним, сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международных перелетов с 1 августа.