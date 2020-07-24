В КФУ приступили ко второму этапу испытания вакцины от COVID-19

В КФУ продолжается работа по созданию вакцины от COVID-19. Специалисты научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии приступили ко второму этапу испытания вакцины на лабораторных мышах.

Первый этап испытаний дал предварительные результаты, но для их подтверждения необходимо получить итоги повторной иммунизации. Результаты станут известны через две недели.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, профессор Альберт Ризванов сообщил, что сейчас параллельно идет работа над второй версией вакцины. Ее эффективность также изучат на лабораторных животных.

Ученые КФУ отправляют оперативную информацию о разработке вакцины в российское правительство, которое держит на контроле вопрос скорейшего получения вакцины от коронавируса.

Помимо разработки вакцины, специалисты КФУ совместно с АНО «Научно-исследовательский центр ДНК» также реализуют проект по созданию тест-полосок для диагностики коронавирусной инфекции, передает пресс-служба вуза.

Ранее в Центре имени Гамалеи объяснили, почему в России так быстро создали вакцину от коронавируса.

