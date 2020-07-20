Итоги дня: отставка Фургала и новый врио Хабаровского края, кандидаты на пост сенаторов от РТ, погребальный «Курган» под Казанью
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 20 июля:
- В Татарстане 10 августа откроют «Курган» — новый погребальный комплекс площадью 78,6 га на трассе М-7 под Казанью, у села Кощаково, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии начальник городского Управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин. Комплекс рассчитан на 30 лет эксплуатации, в будущем при нем будет построен кремационный корпус. Подробности — в материале «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.
Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Напомним, он обвиняется в организации убийства и покушении на убийство предпринимателей. Дегтярев назначен врио Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края.
- Рустам Минниханов предоставил сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации. На пост претендуют министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин и замруководителя аппарата президента РТ — руководитель департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев. В случае избрания Минниханова одна из кандидатур будет назначена на должность сенатора.
- Президент России Владимир Путин одобрил перенос шествия «Бессмертный полк». Глава государства согласился перенести памятное шествие на 2021 год. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
- В Татарстане на Курбан-байрам будут работать 55 площадок для забоя животных. Тем, кто собирается посетить мечети в день празднования Курбан-байрама, необходимо будет иметь с собой собственные средства защиты органов дыхания, перчатки, а также принести с собой намазлык (молитвенный коврик). Подробности проведения праздника — в материале «Реального времени».
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании новой государственной информационной системы (ГИС) — «Распределенная архитектура предоставления клиентоцентричных цифровых услуг». Она создается для оптимизации расходов на инфраструктуру и сопровождение ГИС РТ, повышения эффективности и качества процессов в органах госвласти РТ и органах местного управления, обеспечения безопасности персональных и иных данных ограниченного доступа.
- В Татарстане за период с 1 июня по 19 июля произошло 46 происшествий на воде, в результате которых погибли 44 человека, в том числе пять детей.
Спасли 11 человек, среди них двое детей, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
В прошлом году за аналогичный период в республике произошло на воде 30 происшествий, 28 человек (среди них — двое детей) погибли.
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