В Татарстане на Курбан-байрам будет работать 55 площадок для забоя животных

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане на Курбан-байрам будет работать 55 площадок для забоя животных, 15 из них — в Казани. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

По данным спикера, в прошлом году на Курбан-байрам забили 13 513 голов жертвенных животных.

«Только на официальных площадках. Которые на площадках где-то во дворах — с учетом их, конечно, больше», — уточнил Мотыгуллин.

Ранее в Татарстане начали готовиться с празднику Курбан-байрам. Прихожан ждут 31 июля в 3:30. Праздничная проповедь начнется в 3:45. Намаз запланирован на 4:15.

