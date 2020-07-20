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В Татарстане создадут новую государственную информационную систему

14:57, 20.07.2020
В Татарстане создадут новую государственную информационную систему
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании новой государственной информационной системы (ГИС) — «Распределенная архитектура предоставления клиентоцентричных цифровых услуг».

Создать систему предложило Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ, говорится в документе.

Платформа создается для:

  • оптимизации расходов на инфраструктуру и сопровождение ГИС РТ;
  • повышения эффективности и качества процессов в органах госвласти РТ и органах местного управления;
  • обеспечения безопасности персональных и иных данных ограниченного доступа при обработке их во вновь создаваемых информационных системах и т. д.

Напомним, Минцифры Татарстана также собирается запустить систему, которая позволит пользователям подавать показания счетчиков без госуслуг и посещения МФЦ. Для этого будет достаточно мессенджера Telegram.

ОбществоВластьТехнологии Татарстан
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