В Татарстане создадут новую государственную информационную систему
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании новой государственной информационной системы (ГИС) — «Распределенная архитектура предоставления клиентоцентричных цифровых услуг».
Создать систему предложило Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ, говорится в документе.
Платформа создается для:
- оптимизации расходов на инфраструктуру и сопровождение ГИС РТ;
- повышения эффективности и качества процессов в органах госвласти РТ и органах местного управления;
- обеспечения безопасности персональных и иных данных ограниченного доступа при обработке их во вновь создаваемых информационных системах и т. д.
Напомним, Минцифры Татарстана также собирается запустить систему, которая позволит пользователям подавать показания счетчиков без госуслуг и посещения МФЦ. Для этого будет достаточно мессенджера Telegram.ОбществоВластьТехнологии Татарстан
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