Главы Минобрнауки и Минтранса Татарстана могут стать сенаторами от республики

Рустам Минниханов предоставил сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации. Это произошло во время представления в Центральную избирательную комиссию Татарстана документов для регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах президента РТ. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.



На пост претендуют министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин и замруководителя аппарата президента РТ — руководитель департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев. В случае избрания Минниханова одна из кандидатур будет назначена на должность сенатора.

Документы для регистрации всем пяти кандидатам необходимо предоставить в ЦИК РТ до 18:00 29 июля. К 7 августа будут известны все зарегистрированные кандидаты.