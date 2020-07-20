За первую половину лета в Татарстане 44 человека погибли на воде

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане за период с 1 июня по 19 июля произошло 46 происшествий на воде, в результате которых погибли 44 человека, в том числе пять детей.

Спасли 11 человек, среди них двое детей, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

В прошлом году за аналогичный период в республике произошло на воде 30 происшествий, 28 человек (среди них — двое детей) погибли, четыре человека оказались спасены.

Ранее в МЧС по РТ рассказали, почему купаться необходимо только в специально оборудованных для этого местах. Напомним, в республике в настоящее время купаться разрешено лишь на одном пляже «Кама» в Нижнекамском районе.

