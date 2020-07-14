Как пройдет Курбан-байрам в Татарстане в условиях коронавируса — видео

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане начали готовиться с празднику Курбан-Байрам. В этом году коронавирус внес свои коррективы в проведение религиозного праздника, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Самые больше мечети смогут принять не более 100 человек. Остальным придется прослушать проповедь и прочитать намаз на улице. У каждого должен быть личный молитвенный коврик, перчатки и маски или респираторы.

Прихожан ждут 31 июля в 3:30. Праздничная проповедь начнется в 3:45. Намаз запланирован на 4:15.

Ранее в ДУМ Татарстана определили порядок проведения Курбан-байрама.

