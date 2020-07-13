У переболевших коронавирусом обнаружили снижение антител в крови

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У некоторых переболевших коронавирусом обнаружили снижение антител в крови. К такому выводу пришли немецкие ученые.

Результаты анализов показали, что некоторые из тех, кто в числе первых переболел коронавирусом в мюнхенской клинике Швабинга, потеряли антитела к коронавирусу.

«По результатам специального теста, проведение которого возможно только в лаборатории с высоким уровнем безопасности, мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов», — приводит «РИА Новости» слова главного врача отделения инфекционных болезней клиники Швабинга Клеменса Вендтнера.

По словам ученого, пока невозможно понять, насколько сокращение количества антител повлияет на долгосрочный иммунитет.

Ранее в России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса.

