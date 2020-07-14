Новости бизнеса

09:24 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Татарстане до 10 сентября определят подрядчика строительства моста через Волгу для трассы М-12

08:21, 14.07.2020 3
В Татарстане до 10 сентября определят подрядчика строительства моста через Волгу для трассы М-12
Фото: realnoevremya.ru

Подрядчика для строительства нового моста через Волгу в составе магистрали Москва — Казань определят до 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

Мост построят в рамках южного обхода Казани. Сейчас выполняется планировка территории.

Протяженность моста составит 4 км. Сроки начала строительства пока неизвестны, их определят после завершения проектирования.

10 июля премьер-министр России Михаил Мишустин дал старт проекту трассы Москва — Казань. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, доехать из Москвы до Казани по дороге Европа — Западный Китай можно будет за 6,5 часа.

БизнесТранспортАвтоОбщество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:45
    На боровые выдет мост наверное.
    Ответить
    Анонимно 08:58
    Прекрасная новость!
    Спасибо.
    Ответить
    Анонимно 09:01
    На аэропорт будет выходить мост - минуя все населенные пункты.

    Южный обход Казани это прекрасный проект - даст мощный толчок развития Города.

    Очень хорошо, что отказались от северного обхода, как предлагали некоторые "фантазёры".

    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем