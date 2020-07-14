В Татарстане до 10 сентября определят подрядчика строительства моста через Волгу для трассы М-12

Подрядчика для строительства нового моста через Волгу в составе магистрали Москва — Казань определят до 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

Мост построят в рамках южного обхода Казани. Сейчас выполняется планировка территории.

Протяженность моста составит 4 км. Сроки начала строительства пока неизвестны, их определят после завершения проектирования.

10 июля премьер-министр России Михаил Мишустин дал старт проекту трассы Москва — Казань. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, доехать из Москвы до Казани по дороге Европа — Западный Китай можно будет за 6,5 часа.

