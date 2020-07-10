Хуснуллин заявил, что доехать из Москвы до Казани по дороге Европа — Западный Китай можно будет за 6,5 часа

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что добраться из Москвы до Казани по дороге Европа — Западный Китай можно будет за 6,5 часа.

«Дорога от Казани до Москвы займет по времени 6,5 часа. До Санкт-Петербурга можно будет доехать за 12 часов. На всем протяжении трассы живет 40% населения страны — 62 миллиона человек», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что строительство даст огромный мультипликативный эффект.

Также вице-премьер рассказал об этапах строительства дороги. По его словам, отрезок между с. Шали и Бавлами, связка между М-5 и М-7, практически построена за счет частных средств.

«Фактически получим еще одну мощную связку между двумя федеральными трассами», — добавил Хуснуллин.

Напомним, сейчас в ОЭЗ «Алабуга» проходит совещание, посвященное строительству автодороги Европа — Западный Китай.

