«Уфа» бесплатно отдаст Газизова в «Спартак»

«Уфа» не получит финансовой компенсации при переходе генерального директора клуба Шамиля Газизова в «Спартак». Об этом сообщили в руководстве уфимцев.

По заявлению председателя попечительского совета «Уфы» Ростислава Мурзагулова, «Уфа» получит «стратегические и политические выгоды» от сделки с московским клубом.

«Мы еще раз показали всей стране, что у нас есть интересные управленцы, есть люди готовые работать на уровне Москвы. Мы никого не удерживаем, всегда готовы дать человеку возможность для роста и развития. Это очень важно для того, чтобы люди хотели работать в «Уфе», чтобы к нам ехала молодежь. Мы получаем стратегические и политические выгоды. Но никаких финансовых компенсаций нет. Просто менеджер перешел с одного поста на другой», — сообщил Мурзагулов.

Напомним, накануне владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил информацию, что Газизов со следующей недели станет генеральным директором московской команды. Решение об его уходе из «Уфы» поддержал глава Башкирии Радий Хабиров.

Ранее стало известно, что уфимский клуб недополучил обещанные средства из бюджета региона. По некоторым данным, «Уфа» недосчиталась финансирования на 800 миллионов рублей.