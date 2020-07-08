Шамиль Газизов станет новым генеральным директором «Спартака» уже на этой неделе

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назначен на аналогичную должность в московском «Спартаке». Об этом объявил владелец столичного клуба Леонид Федун.

— Мы с Томасом Цорном расстались по-хорошему, я благодарен ему за все хорошее, что он сделал. На этой неделе Газизов приступит к работе в качестве генерального директора.

Чем привлекла его кандидатура? А вы видели успехи «Уфы»? Это клуб, который при минимальном бюджете может добиваться успеха и который ведет правильную селекционную работу.

Нам это необходимо после очередной девальвации рубля, наш клуб из-за коронавируса потерял 15—20 процентов бюджета, это как проклятие, — заявил Федун.

Также среди претендентов на эту должность были бывший менеджер французского «Монако» Вадим Васильев и экс-функционер «Спартака» Александр Жирков.

Газизов проработал в башкирском клубе около 10 лет — с первого дня его основания. По информации «Реального времени» сразу по окончании матча «Ростов» — «Уфа» (1:2), который состоялся в среду, Шамиль Камилович попрощался с командой и объявил, что уходит в «Спартак».

Ранее в «Реальном времени» выходило развернутое интервью с Шамилем Газизовым.

