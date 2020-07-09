Хабиров поддержал решение Газизова перейти в «Спартак»

Глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал решение Шамиля Газизова покинуть «Уфу» ради поста генерального директора в московском «Спартаке». Об этом сообщил председатель попечительского совета уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.

«Глава Республики Башкортостан также поддержал переход Газизова в «Спартак». Он это решение приветствует, из нашего региона забирают успешных людей руководить большими федеральными проектами. Мы очень рады этому событию», — сообщил Мурзагулов.

Также он сообщил, что на данный момент замена Газизову еще не найдена и временно его функции будет исполнять сам Мурзагулов.

Несмотря на эти слова, исполняющим обязанности генерального директора «Уфы» назначен Ринат Шайбеков. Ранее он занимал пост исполнительного директора уфимского клуба.

Напомним, накануне владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил информацию, что Газизов со следующей недели станет генеральным директором московской команды. До этого «красно-белые» расстались с Томасом Цорном, занимавшим данный пост.