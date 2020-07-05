Главное о коронавирусе на 5 июля: в Татарстане умер 18-й пациент, названы сроки второй волны в России

В Татарстане сообщили о смерти 18-го пациента с COVID-19

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 38 новых случаев COVID-19, все контактные. 15 человек госпитализированы, 23 лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (21 человек) и Зеленодольском районе (6 человек).

Всего в Татарстане зарегистрировано 4 749 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 3 589 человек, в том числе 42 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 17. На лечении остаются 1 142 человек.



В Татарстане сообщили о смерти 18-го пациента с COVID-19. 16 июня умер казанец 1973 года рождения.



На иммунитет к COVID-19 протестировано 48 тыс. жителей РТ, заявила накануне замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Марина Трофимова.



Фото: unics.ru

УНИКС продлил контракт с главным тренером Димитрисом Прифтисом. Ранее президент клуба Евгений Богачев рассказывал, что из-за трудного финансового положения спонсоров клуба казанцы могут расстаться с тренером.



«Оренбург» ждет от казанского «Рубина» ответа на письмо о переносе матча — у троих футболистов команды диагностировано воспаление легких.



В Татарстане Сабантуй впервые прошел в режиме онлайн.

Названы сроки второй волны коронавируса в России

За последние сутки в России выявлено 6 736 новых случая коронавируса, выздоровели 3 871 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 681 251, а выздоровевших — до 450 750 человек.

Зафиксировано 134 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 10 161 человек.

Топ регионов России по числу заболевших

Вторую волну заражения COVID-19 в России ожидают через 4-5 месяцев. «Мы ожидаем большую волну в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — предупредил экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.

МИД России просит несколько тысяч россиян, которые ранее застряли за рубежом из-за COVID-19, а потом вернулись домой без уведомления, вернуть излишне перечисленные им деньги.



В России провели более 21 млн тестов на коронавирус.

В Пензенской области медики, работающие с пациентами с коронавирусом, получили квартиры.

Фото: evolutionsport.ru

В Крыму опровергли сообщения о повышении цен в отелях на 100%. «А почему не на 1000% или на 10000%? Если цены и поднялись, то только на 10 — 15% по сравнению с прошлым годом», — сказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

Медикам Кубани, борющимся с коронавирусом, выделили бесплатные путевки в Анапу.

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

По состоянию на 10:40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 11 272 342. Умерли 530 898 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 839 542). На второй строчке — Бразилия (1 577 004), Россия на третьем месте (673 564, данные не обновлены). На четвертом месте — Индия (673 564), на пятом — Перу (299 080).

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса. «Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер позволили вирусу распространиться на 189 стран. Китай должен быть привлечен к полной ответственности», — сказал он.

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19. «Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19», — говорится в заявлении ВОЗ.

В Испании закрыли на карантин район Сегрия с 200 000 жителей из-за новой вспышки COVID-19.

В Иране введено обязательное ношение масок из-за распространения COVID-19.

В Великобритании впервые за три месяца откроются пабы, рестораны и гостиницы.



Лилия Ахкиямова