УНИКС продлил контракт с главным тренером Димитрисом Прифтисом

Баскетбольный клуб УНИКС продлил контракт с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом на сезон 2020—2021 года. Об этом сообщается на странице УНИКСа в Twitter.

«БК УНИКС и Димитрис Прифтис подписали новый контракт, рассчитанный по системе 1+1», — говорится в сообщении.

БК УНИКС и Димитрис Прифтис подписали новый контракт, рассчитанный по системе 1+1

Мы верим, что тренеру удастся выстроить конкурентоспособную команду и привести наш клуб к высоким результатам. pic.twitter.com/wVahGhz0dO — BC UNICS Kazan (@unicsbasket) July 4, 2020

В мае президент УНИКСа Евгений Богачев выразил опасения, что из-за трудного финансового положения спонсоров клуба казанцы могут расстаться с Прифтисом, у которого заканчивался контракт.

«У нас есть желание оставить Димитриса, мы уже привыкли к нему за несколько лет. Он положительно проявил себя, знает всех наших игроков. Других кандидатур у нас нет, но ситуация постоянно меняется. <…> Плюс у нас может снизиться бюджет — наши спонсоры тоже в тяжелом финансовом положении. Это может повлиять на продление контракта», — сказал тогда Богачев.



Напомним, Прифтис возглавил УНИКС в 2017 году.