«Оренбург» ждет от казанского «Рубина» ответ на письмо о переносе матча

Футбольный клуб «Оренбург» ждет ответа казанского «Рубина» на предложение перенести матч, сообщил член попечительского совета оренбургского клуба Василий Столыпин.

«Мы направили письмо в «Рубин» и ждем ответ. Давайте не будем гадать, что будет (если не удастся перенести матч, — прим. ред.). Когда получим его, будем думать — когда играть и кем играть. Пока на этом все», — сказал Столыпин «РИА Новости».

Вчера «Оренбург» направил в «Рубин» письмо с предложением перенести матч на резервную дату 19 июля, потому что в команде ухудшилась ситуация с коронавирусом. У троих футболистов команды диагностировали воспаление легких.



В пресс-службе «Рубина» сообщили, что у «Оренбурга» нет запрета от Роспотребнадзора на вылет в Казань. Поэтому клуб готовится к матчу.

