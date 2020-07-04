В Татарстане подтвержден 18-й случай смерти от коронавирусной инфекции

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о новой зафиксированной в Татарстане смерти в результате COVID-19. Казанец 1973 года рождения скончался 16 июня.

По данным оперштаба, мужчина попал в больницу 6 июня в состоянии средней тяжести. Был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе Городской клинической больницы №16. Пациенту был поставлен диагноз — двухсторонняя полисегментарная пневмония.

Из-за невозможности дышать 14 июня пациент был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 16 июня наступила смерть.

Причина смерти установлена в результате патолого-анатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.