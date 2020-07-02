В США заболеваемость коронавирусом может резко вырасти

Специалисты опасаются, что в США может резко подскочить количество заражений коронавирусной инфекцией. Страна может вернуться к показателю в 100 тысяч новых случаев в день.

«Я считаю, важно сказать вам и американскому народу, что я очень обеспокоен: ситуация может стать совершенно ужасной», — передает «Коммерсант» слова главного инфекциониста страны Энтони Фаучи.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваемости Роберт Редфилд согласился с коллегой. Он отметил, что рассчитывать на коллективный иммунитет не приходится, поскольку пока COVID-19 переболели менее 10% граждан.

Самым эффективным средством профилактики оба эксперта назвали средства индивидуальной защиты. Они считают, что для борьбы с пандемией необходимо обеспечить гражданам доступ к маскам.

Напомним, что в США насчитывается уже более 2,7 млн случаев заражения коронавирусом.